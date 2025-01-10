NNA ASIA

サービス案内
    オーストラリア

    建設コスト上昇率鈍化、住宅市場活発化に期待

    建設
    NEW
    国・地域
    オーストラリア
    業種
    建設
    関連タグ

    ＣＰＩ

    失業率

    オーストラリアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー