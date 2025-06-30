１Ｑ雇用増加数2400人、建設・製造業で減少

シンガポール１Ｑ雇用増加数2400人、建設・製造業で減少PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務失業率１Ｑ雇用増加数2400人、建設・製造業で減少シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第21幕＞鳴り止まないアラームオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制５月失業率3.30％、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務５月の失業率0.8％、３カ月ぶり改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務豪５月失業率4.1％と横ばい、労働時間は増オーストラリア経済統計一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済シンガポールの最新ニュース丸紅、セノコエナジーの株式50％を確保シンガポール公益電力・ガス・水道証券配車グラブ、新たな報酬制度導入を延期シンガポール運輸陸運雇用・労務研修受講者向けビザＴＥＰ、制度悪用もシンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港空母「山東」を市民に公開PICK UP社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制軍事更新ミャンマー総司令官、ユーラシア経済同盟の会議に出席PICK UP経済マクロ経済政治一般外交NEW中国小米が新型ＥＶ、予約29万台PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ