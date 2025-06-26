豪５月ＣＰＩ減速、2.1％上昇

オーストラリア豪５月ＣＰＩ減速、2.1％上昇来月の利下げ確率88％に経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ政策金利1.75％に据え置き ３会合ぶり、景気や関税見極めタイ金融マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制NEW豪５月ＣＰＩ減速、2.1％上昇 来月の利下げ確率88％にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW原油価格10％上がればＣＰＩ0.3％上昇、経産相台湾資源マクロ経済石油・石炭・ガス海運政策・法律・規制５月物価上昇率1.2％、51カ月ぶり低水準マレーシア経済マクロ経済統計青島の１～５月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済石油・石炭・ガス軍事外交自動車統計車輸入、１～５月は33％減の18.2万台中国車両貿易統計自動車NEW鴻海の印子会社投資を承認、経済部台湾ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資政策・法律・規制NEW日本投資低迷、補うアジア勢 製造業の純流入額で落差大きくインドネシア経済マクロ経済統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造設備投資NEW豪５月ＣＰＩ減速、2.1％上昇 来月の利下げ確率88％にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEWＢＹＤ「元プラス」、累計販売100万台突破中国深セン車両統計自動車中国の富豪、４年ぶりに資産増＝新財富中国経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュース【４大会計事務所の視点】＜ＥＹ＞ 第112回 生成ＡＩと組織・人事の未来―生成ＡＩがもたらす変化と組織・人事に求められる対応とはオーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般NEW〔政治スポットライト〕労働党政権下で導入された新規制、５千件にオーストラリア政治政治一般政策・法律・規制NEWＶＩＣのＬＮＧ輸入計画、連邦・州が先送りオーストラリア公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ