５月の失業率0.8％、３カ月ぶり改善

タイ５月の失業率0.8％、３カ月ぶり改善経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務失業率５月の失業率0.8％、３カ月ぶり改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪５月失業率4.1％と横ばい、労働時間は増オーストラリア経済統計NEW一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済３～５月の失業率、２期連続で上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務５月失業率は5.6％、前月比0.5ポイント悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務小売売上高が１年半ぶり伸び ５月の主要経済指標、政策効果で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食タイの最新ニュース郵便法の改正草案、内閣に月内提出タイ運輸その他サービス陸運政策・法律・規制ロールスロイス、高性能ＥＶを発売タイ車両自動車ＥＧＣＯ、米風力発電に49％出資タイ公益電力・ガス・水道設備投資環境NEW各国・地域のトップ記事中国ネット通販年央セールが伸びPICK UP商業マクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス社会一般イベント政策・法律・規制小売りNEW香港貿発局、輸出の減速を予想経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾樫山、台中の第２期工場完成独自PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造設備投資雇用・労務更新各国・地域のトップ記事一覧へ