深セン市の鉱工業生産、１～５月は3.5％増

中国深セン深セン市の鉱工業生産、１～５月は3.5％増経済NEW国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ大連の１～５月経済統計、鉱工業は12.0％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW深セン市の鉱工業生産、１～５月は3.5％増中国深セン経済マクロ経済統計NEW印経済は底堅さを維持、準備銀の月次報告書インド経済マクロ経済統計金融一般政策金利1.75％に据え置き ３会合ぶり、景気や関税見極めタイ金融マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制豪５月ＣＰＩ減速、2.1％上昇 来月の利下げ確率88％にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般原油価格10％上がればＣＰＩ0.3％上昇、経産相台湾資源マクロ経済石油・石炭・ガス海運政策・法律・規制中国の最新ニュース中国「パンダが友好促進」、新規貸与に触れず中国社会社会一般NEW上海地下鉄、全線でタッチ決済の改札導入中国上海運輸ＩＴ一般金融一般陸運社会一般NEW家電大手が中南米開拓、現地生産を強化中国電機電機設備投資各国・地域のトップ記事香港空母「山東」を市民に公開PICK UP社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制軍事更新ミャンマー総司令官、ユーラシア経済同盟の会議に出席PICK UP経済マクロ経済政治一般外交NEW中国小米が新型ＥＶ、予約29万台PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ