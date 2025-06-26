【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第21幕＞海風陸風入れ替わり

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第21幕＞海風陸風入れ替わり経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点失業率【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第21幕＞海風陸風入れ替わりオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW５月失業率3.30％、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務５月の失業率0.8％、３カ月ぶり改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務豪５月失業率4.1％と横ばい、労働時間は増オーストラリア経済統計一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済３～５月の失業率、２期連続で上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計車輸入、１～５月は33％減の18.2万台中国車両貿易統計自動車NEWエアコン販売が急増、各地で猛暑日続き中国電機貿易統計電機社会一般小売りNEW国境貿易、５月は14％増タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～５月の農産物輸出、コメなど増加カンボジア農水貿易統計農林・水産NEW４月末のパーム油在庫５割増、ＥＵ輸出減でインドネシア農水貿易統計農林・水産NEWＮＺ５月の貿易収支は赤字に、輸出減響くニュージーランド経済貿易統計NEW豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第21幕＞海風陸風入れ替わりオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第24回＞地政学リスクに振らされるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第20幕＞近づく伏線回収オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第19幕＞突然変異の鳩、現るオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第23回＞今週はＲＢＡに注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第22回＞米ドル安でアジア通貨高オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕労働党政権下で導入された新規制、５千件にオーストラリア政治政治一般政策・法律・規制NEWＮＺインフラ委、国家インフラ計画草案発表ニュージーランド経済インフラ建設・プラント政策・法律・規制NEWメットキャッシュ、競合大手の値引きに対抗オーストラリア食品食品・飲料各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ