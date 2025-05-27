５月失業率3.30％、２カ月連続下落

台湾５月失業率3.30％、２カ月連続下落経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率５月失業率3.30％、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW５月の失業率0.8％、３カ月ぶり改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務豪５月失業率4.1％と横ばい、労働時間は増オーストラリア経済統計一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済３～５月の失業率、２期連続で上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務５月失業率は5.6％、前月比0.5ポイント悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務台湾の最新ニュース１人当たりＧＤＰ、10年内に８万米ドルも＝経産相台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般政策・法律・規制NEW銀行の富裕層向け管理資産、前月比109億元減台湾金融金融一般NEW台中火力巡る行政訴訟、環境部が高裁で敗訴台湾社会石油・石炭・ガス電力・ガス・水道社会一般環境政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国乗用車の新車販売を上方修正PICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW香港国安法、外資が評価と高官PICK UP経済マクロ経済建設・プラント社会一般教育環境イベント文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾マツモトキヨシ、ＰＢに強み独自PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ