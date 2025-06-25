政策金利1.75％に据え置き

タイ政策金利1.75％に据え置き３会合ぶり、景気や関税見極めPICK UP金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ米国中東金融一般マクロ経済貿易政策・法律・規制ＣＰＩ政策金利1.75％に据え置き ３会合ぶり、景気や関税見極めタイ金融マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制NEW豪５月ＣＰＩ減速、2.1％上昇 来月の利下げ確率88％にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW原油価格10％上がればＣＰＩ0.3％上昇、経産相台湾資源マクロ経済石油・石炭・ガス海運政策・法律・規制５月物価上昇率1.2％、51カ月ぶり低水準マレーシア経済マクロ経済統計青島の１～５月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計原油10ドル高騰で物価0.6％上昇、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済石油・石炭・ガス軍事外交ＧＤＰ政府、1150億バーツの景気刺激策を承認タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW政策金利1.75％に据え置き ３会合ぶり、景気や関税見極めタイ金融マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制NEWダナン経済が上半期11％成長、観光回復受けベトナム経済マクロ経済観光NEW１～３月収入保険料、１億228万ドルで６％増カンボジア金融統計金融一般保険NEW【ラオス経済通信】中国ホテルグループが進出へ 第207回ラオス経済マクロ経済統計鉱業電力・ガス・水道観光政治一般政策・法律・規制NEW25年成長率1.6％と予測、金融ティスコタイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政タイの最新ニュース汚職追放委、首相の倫理違反巡り予備調査タイ政治政治一般外交深南部で低利融資延長、150億バーツ規模タイ金融金融一般政策・法律・規制財政NEW薬草市場、27年1000億バーツ規模にタイ農水食品・飲料医薬品農林・水産各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ