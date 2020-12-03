日本 ニュース

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日本社会

テイクオフ：25年前、進学のため北…（10/23）

25年前、進学のため北海道から上京した。首都圏を選んだ真の理由はゲーム雑誌の編集者になりたかったから。…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）（10/23）

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日本社会

【アジア三面記事】大規模デモ後、ごみ400トン（10/23）

■大規模デモ後、ごみ400トン インドネシアで雇用創出に関する制度一括改正（オムニバス）法が成立したこと…

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日本社会

超短期滞在の入国容認へ、72時間の商用目的（10/23）

【共同】政府は、72時間以内の「超短期」のビジネス目的による入国を条件付きで認める方向で調整に入った。…

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日本医薬

陰性証明発行最短２時間、成田にＰＣＲセンター（10/23）

【共同】日本医科大と成田国際空港会社（ＮＡＡ）は22日、成田空港内に出国者を対象としたＰＣＲセンターを…

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日本社会

上陸拒否外国人１万人超、虚偽申請８割（10/23）

【共同】出入国在留管理庁は21日、不法入国の疑いがあるなどと判断し、2019年に日本への上陸を拒否した外国…

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タイ社会

３日以内の首相辞任要求、タイ学生は譲歩受け入れず（10/23）

【バンコク共同】タイで反体制集会を続ける学生らは21日夜、首都バンコクの首相府に向けデモ行進し、政府の…

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フィリピン社会

マニラでＸマス会禁止へ、コロナ対策（10/23）

【マニラ共同】フィリピンのアニョ内務・自治相は20日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、首都マニラ…

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欧州社会

スペイン感染者百万人超す、欧州初（10/23）

【パリ・ロンドン・ローマ共同】スペイン保健省は21日、国内で新型コロナウイルス感染が確認された人が前日…

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日本資源

豪から水素輸入、政府が安価提供へ実証試験（10/23）

液化水素タンクを搭載する川崎重工業の運搬船「すいそ　ふろんてぃあ」＝３月、兵庫県播磨町（同社提供・共同）
【共同】政府が燃焼時に二酸化炭素（ＣＯ２）を排出しない次世代エネルギー、水素を来年１～３月にもオース…

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米国車両

米テスラが純利益２倍超、５四半期連続で黒字（10/23）

【ニューヨーク共同】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが21日発表した2020年７～９月期決算は、純利益が前年…

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日本電機

大手家電の偽サイト公表、消費者庁（10/23）

家電メーカー大手ダイソンの偽サイト＝21日、消費者庁（共同）
【共同】インターネットを通じた通信販売を利用する際、企業の公式サイトを模倣した偽サイトでトラブルに遭…

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米国金融

仮想通貨のサービス開始へ、ペイパル（10/23）

【ニューヨーク共同】米決済サービス大手ペイパルは21日、暗号資産（仮想通貨）のサービスを数週間内に米国…

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日本農水

水産庁要請に不満噴出、大和堆違法操業で漁業者（10/23）

【共同】日本海・大和堆周辺の海域で外国漁船の違法操業が多発している問題を巡り、自民党が21日開いた水産…

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米国資源

ＮＹ原油先物市況、21日は終値40ドル台（10/23）

【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反落し、指標の米国産標準…

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米国資源

ＮＹ金市況、21日は３日続伸（10/23）

【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は３日続伸し、取引の中心となる12月渡しが…

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米国農水

シカゴ穀物、21日は大豆続伸（10/23）

【ニューヨーク共同】21日のシカゴ穀物市場は大豆が続伸した。乾燥気候による南米産地の生産減少で米国産の…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月22日時点）（10/23）

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ベトナムサービス

ソリマチ、会計から農業支援　持続可能な農業へ日系の挑戦（下）（10/23）

ソリマチが、ラムドン省の農協を中心にクラウド会計システムの普及を開始する。写真はラムドン省のジャガイモ畑（同社提供）
農業向け会計ソフト大手のソリマチ（東京都品川区）が、ベトナムでの農業支援事業を本格化させる。日本で培…

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インド運輸

東京発の臨時便が可能に　ＪＡＬと印国営、定期便は運休（10/23）

インド政府が国際旅客便の着陸を原則として禁止し続ける中、航空会社が日本からインドに臨時で航空便を飛ば…

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韓国政治

韓国が日本に関係改善要請　隔たり依然、徴用工で悪化懸念も（10/23）

記者からの質問に答える李洛淵代表。元徴用工問題について「両国の真摯（しんし）な意思さえあれば、来年夏の東京五輪まで待たずとも解決できると確信している」と語った＝21日、ソウル（ＮＮＡ撮影）
韓国の政財界から、日韓関係の改善を求めるメッセージが相次いでいる。与党「共に民主党」の李洛淵（イ・ナ…

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カンボジア政治

日本、コロナ支援で250億円の借款を約束（10/23）

日本の外務省は21日、同日に茂木敏充外相とカンボジアのプラク・ソコン外相が電話会談したと発表した。茂木…

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オーストラリア経済

川重、来年１Ｑに水素輸送実験　ＶＩＣ州は水素ハブに（10/23）

川崎重工業は、2021年第１四半期（１～３月）にオーストラリアからの水素輸送の実証実験を開始する計画だ。…

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オーストラリア経済

アデレードの日豪経済委会合、来年10月に延期（10/23）

日本とオーストラリアの二国間経済委員会である日豪経済委員会と、オーストラリア側の事務局である豪日経済…

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ベトナム運輸

バンブー航空、台北路線を再開（10/23）

ベトナムの不動産開発大手ＦＬＣグループが出資するバンブー航空が20日、ハノイ市―台北便の定期運航を再開…

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インド車両

日産、新小型ＳＵＶ「マグナイト」21年投入（10/23）

日産自動車がインドに世界初投入する小型ＳＵＶ「マグナイト」（同社提供）
日産自動車は21日、新型の小型スポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「マグナイト」を発表した。2021年初頭…

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オーストラリア運輸

豪州の航空減便、１カ月100億＄経済損失（10/23）

オーストラリアは、新型コロナウイルスの感染拡大による国境・州境規制で国際・国内線の運休・減便が続くこ…

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インド車両

スズキの西部工場、生産100万台を達成（10/23）

100万台目となった「バレーノ」（スズキ・モーター・グジャラート提供）
スズキは22日、インドの100％出資子会社スズキ・モーター・グジャラート（ＳＭＧ）が西部グジャラート州で運…

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韓国観光

９月の訪日韓国人客、1400人で99.3％減（10/23）

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）によると、2020年９月に日本を訪れた韓国人客数は前年同月比99.3％減の1,400人（…

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