ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力 ～日本企業の対応は

日本企業の牙城とされたＡＳＥＡＮで、中国企業の影響力が高まっている。こうした変化を分析した上で、日本企業に何が求められているのか。ＡＳＥＡＮ経済の研究者９人が解説する。