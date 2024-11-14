ＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正

ニュージーランドＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド米国マクロ経済貿易ＧＤＰ25年成長率目標は6.5～７％、国会で可決ベトナム経済マクロ経済電力・ガス・水道陸運政治一般政策・法律・規制NEW比訪問者数600万人止まりか 24年予測、台風や空港処理限界でフィリピン観光マクロ経済インフラ設備投資建設・プラント空運観光政策・法律・規制NEWＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正ニュージーランド経済マクロ経済貿易NEW豪政府、生産性向上に向け９億＄の新基金設立オーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般建設・プラント政策・法律・規制NEW24年の成長率2.2％、ＫＤＩが0.3Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計【タイリスク講座2024～25】第３回 初の制裁金事例から考えるPDPAタイ経済マクロ経済政策・法律・規制失業率10月就業者8.3万人増、卸小売業など減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正ニュージーランド経済マクロ経済貿易NEWＮＺ経済危機的、0.75％の大幅利下げ必要かニュージーランド経済マクロ経済金融一般９月の失業率3.2％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務若者の失業率、6.5％に引き下げ＝国家計画マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制９月失業率3.7％に改善、２カ月連続フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース豪11月消費者マインド5.3％上昇、楽観拡大オーストラリア経済マクロ経済統計小売り〔泡沫夢幻〕セクハラ、豪企業の３割は匿名で報告できずオーストラリア経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEWランサム支払い報告義務化、企業の情報は保護オーストラリアＩＴＩＴ一般事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ