商議所大、ＧＤＰ成長予測1.7％に下げ

タイ商議所大、ＧＤＰ成長予測1.7％に下げPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイカンボジア米国農林・水産マクロ経済政策・法律・規制設備投資政治一般外交軍事ＧＤＰ政府債務の対ＧＤＰ比、26年に初の50％超か韓国経済マクロ経済財政NEW商議所大、ＧＤＰ成長予測1.7％に下げタイ経済マクロ経済農林・水産設備投資政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW公的債務じわり増、成長率横ばい＝ＡＭＲＯインドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW26年度政府予算案、総額6.8兆ペソフィリピン経済マクロ経済教育政治一般政策・法律・規制財政NEW政府債務1.2兆＄、国民１人当たり4.5万＄負担オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW米ＧＤＰ確定値0.5％減、１～３月期米国経済マクロ経済統計NEWタイの最新ニュース隣国の国境閉鎖、経済損失600億バーツもタイ経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW日産、生産集約を正式開始タイ車両自動車その他製造【タイ経済統計】2025年５月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光NEW各国・地域のトップ記事香港空母「山東」を市民に公開PICK UP社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制軍事更新ミャンマー総司令官、ユーラシア経済同盟の会議に出席PICK UP経済マクロ経済政治一般外交NEW中国小米が新型ＥＶ、予約29万台PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ