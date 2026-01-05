25年成長率4.8％、製造好調で４年ぶり高水準

シンガポール25年成長率4.8％、製造好調で４年ぶり高水準PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール米国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＧＤＰ24年のＲ＆Ｄ投資、ＧＤＰ比５％を初突破韓国経済統計NEW25年３Ｑの家計債務横ばい、ＧＤＰ比86.8％タイ経済マクロ経済統計金融一般NEW25年３Ｑの対外債務残高、ＧＤＰ比34.9％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW2025年の実質ＧＤＰ成長率、8.02％ベトナム経済マクロ経済NEW26年ＧＤＰ成長率は９％＝ＫＩＳＶ予測ベトナム経済マクロ経済NEWＧＤＰ成長率8.02％、輸出けん引で目標達成ベトナム経済マクロ経済統計NEW貿易統計上汽の25年販売12％増、７年ぶりプラス転換中国上海車両貿易統計自動車NEW民間サービス業ＰＭＩ、12月は52.0に下落中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス雇用・労務NEW鉄道貨物輸送、１～11月は2.4％増中国運輸統計陸運海運空運NEWＧＤＰ成長率8.02％、輸出けん引で目標達成ベトナム経済マクロ経済統計NEW１～11月非衣料輸出、33億米ドル超で７％増カンボジア経済貿易統計政策・法律・規制NEW25年11月輸出額、6.6％減の225億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEWシンガポールの最新ニュースメディア企業のＭ＆Ａ規則改正へ、当局シンガポール媒体メディア政策・法律・規制NEWＳＰモビリティーの同業買収案、意見公募シンガポール車両自動車電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW11月小売業売上6.3％上昇、９カ月連続プラスシンガポール商業統計小売りNEW各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ