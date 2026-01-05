26年に６％成長へ、積極財政で＝財務相

インドネシア26年に６％成長へ、積極財政で＝財務相PICK UP経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰ24年のＲ＆Ｄ投資、ＧＤＰ比５％を初突破韓国経済統計NEW25年３Ｑの家計債務横ばい、ＧＤＰ比86.8％タイ経済マクロ経済統計金融一般NEW25年３Ｑの対外債務残高、ＧＤＰ比34.9％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW2025年の実質ＧＤＰ成長率、8.02％ベトナム経済マクロ経済NEW26年ＧＤＰ成長率は９％＝ＫＩＳＶ予測ベトナム経済マクロ経済NEWＧＤＰ成長率8.02％、輸出けん引で目標達成ベトナム経済マクロ経済統計NEWインドネシアの最新ニュース12月消費者物価、前年比2.92％上昇に加速インドネシア経済マクロ経済統計NEW１米ドル＝１万6725ルピア（２日為替）インドネシア金融金融一般証券テイクオフ：金融畑だったインドネシ…インドネシア社会社会一般各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ