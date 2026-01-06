奇瑞集団の25年販売は280万台、過去最高に

中国安徽奇瑞集団の25年販売は280万台、過去最高に車両国・地域中国安徽業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＥＶ零ホウの25年販売、前年比２倍の60万台中国浙江車両統計自動車ＢＹＤの25年ＥＶ販売、テスラ抜き世界１位中国深セン車両統計自動車吉利の25年販売は300万台超え、目標達成中国浙江車両貿易統計自動車理想汽車の25年販売40.6万台、目標未達中国北京車両統計自動車零ホウ汽車、一汽集団の出資受け入れ中国浙江車両自動車証券車部品小米汽車の25年販売、41万台以上＝目標超え中国北京車両統計自動車自動車統計北汽新能源の25年販売、８割増の20.9万台中国北京車両統計自動車NEW鴻蒙智行の25年新車販売、３割増も目標未達中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW車・二輪の25年リコール、14年以降で最少中国車両統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW長安汽車の25年販売8.5％増、目標は未達中国重慶車両統計自動車NEWＣＡＴＬの電池交換施設、25年設置目標達成中国福建車両統計自動車建設・プラント陸運車部品NEW上汽の25年販売12％増、７年ぶりプラス転換中国上海車両貿易統計自動車NEW貿易統計上汽の25年販売12％増、７年ぶりプラス転換中国上海車両貿易統計自動車NEW民間サービス業ＰＭＩ、12月は52.0に下落中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス雇用・労務NEW鉄道貨物輸送、１～11月は2.4％増中国運輸統計陸運海運空運NEWＧＤＰ成長率8.02％、輸出けん引で目標達成ベトナム経済マクロ経済統計NEW１～11月非衣料輸出、33億米ドル超で７％増カンボジア経済貿易統計政策・法律・規制NEW25年11月輸出額、6.6％減の225億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュースビジネス環境整備策、上海が26年版発表中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制NEW小鵬汽車、中東・アフリカの市場開拓を強化中国広東車両貿易自動車車部品NEW長安汽車の25年販売8.5％増、目標は未達中国重慶車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ