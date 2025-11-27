インドネシア【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り米国は不透明な状況続く金融NEW国・地域インドネシア業種金融関連タグインドネシア金融一般マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載つれづれルピアＣＰＩ【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW豪10月ＣＰＩ、3.8％に加速 利下げ観測さらに弱まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW青島の１～10月経済統計、鉱工業は7.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計大連の１～10月経済統計、鉱工業は12.3％増中国遼寧経済マクロ経済統計広東省の鉱工業生産、１～10月は3.5％増中国広東経済マクロ経済統計山東の１～10月経済統計、鉱工業は7.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計ＧＤＰ韓国の７～９月成長率、26カ国中３番目韓国経済マクロ経済NEWアセアン各国で米国離れ、内需拡大に舵ベトナム経済マクロ経済NEW【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW海外の対比投資は26年も低調、ＢＭＩ予測フィリピン経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW財閥10社、７～９月は減収減益 売上高１兆ペソ、景気減速響くフィリピン経済マクロ経済決算自動車石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント小売りNEW消費者心理指数2.6Ｐ上昇、８年ぶり最高値韓国経済マクロ経済統計失業率【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW低迷続くＮＺ小売、ブラックフライデーに期待ニュージーランド商業マクロ経済イベント小売りNEW改正労働法、7500億ルピーの消費を喚起インド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW10月の失業率3.36％、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務10月失業率0.7％、24歳以下が4.1％に改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務米９月就業者11万９千人増、失業率4.4％に悪化米国経済マクロ経済その他製造雇用・労務つれづれルピア【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【つれづれルピア】中銀サプライズの政策金利据え置き 為替相場維持へインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】中銀３会合連続利下げ、成長支援重視鮮明にインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】物価・為替安定、中銀は２会合連続利下げインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】トランプ関税交渉合意、中銀は利下げへインドネシア金融マクロ経済金融一般【つれづれルピア】インドネシア・米ともに金融政策維持、地政学リスクには要注意インドネシア金融金融一般インドネシアの最新ニュース【税務解説】移転価格文書作成義務の境界は存在するのか？インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制NEWプルタミナ、シェル系ＧＳへ燃料供給交渉中インドネシア資源石油・石炭・ガス来年の重機販売５～10％増予測＝協会インドネシア製造その他製造建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事香港立法会選でも「感謝カード」PICK UP政治娯楽メディアイベント政治一般政策・法律・規制選挙小売り外食・飲食NEW台湾花王、新竹に精密洗浄拠点PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般精密機器設備投資NEW韓国【広がる鉄道網】地域発展に重要な役割運輸陸運観光政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ