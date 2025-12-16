【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置き

インドネシア【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置き金融NEW国・地域インドネシア業種金融関連タグインドネシア金融一般マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載つれづれルピアＣＰＩ北京のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国北京経済マクロ経済統計NEW政策金利4.75％据え置き、４会合連続インドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置きインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第33幕＞先頭を駆けるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW広州のＧＤＰ成長目標、26年も「５％前後」中国広東経済マクロ経済政策・法律・規制青島市、26年成長率目標は「５％以上」中国山東経済マクロ経済統計政策・法律・規制失業率【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置きインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW10～12月の失業率、３期横ばい香港経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務25年新車販売0.5％増の82万台 ２年連続で80万台突破、過去最高マレーシア車両統計自動車石油・石炭・ガス政策・法律・規制12月失業率は4.8％、前月比0.1ポイント悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務25年の固定資産投資、36年ぶりマイナスに中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメントインフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食浙江省、26年成長率目標は「５～5.5％」中国浙江経済マクロ経済統計政策・法律・規制つれづれルピア【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置きインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【つれづれルピア】ルピア上値重たい展開続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】中銀サプライズの政策金利据え置き 為替相場維持へインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】中銀３会合連続利下げ、成長支援重視鮮明にインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】物価・為替安定、中銀は２会合連続利下げインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制インドネシアの最新ニュース首都ＭＲＴ、ハルモニ駅のエントランス着工インドネシア運輸インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW高速鉄道の国家委新設へ、債務問題に対応インドネシア運輸陸運政策・法律・規制NEWビザ仲介スプン、東南ア展開に180万ドル調達インドネシアＩＴベンチャーＩＴ一般観光NEW各国・地域のトップ記事香港25年の訪日旅客数252万人PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社、売上高の記録更新PICK UP運輸決算空運観光NEW韓国25年の訪日韓国人客946万人PICK UP観光観光NEW各国・地域のトップ記事一覧へ