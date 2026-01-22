NNA ASIA

サービス案内
    ベトナム

    国家エネルギー計画、２桁成長に向け修正へ

    資源
    NEW
    国・地域
    ベトナム
    業種
    資源
    関連タグ

    ＧＤＰ

    ベトナムの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー