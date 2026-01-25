金融政策維持、インフレ予測は上方修正

シンガポール金融政策維持、インフレ予測は上方修正経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ山東のＧＤＰ成長目標、26年は「５％以上」中国山東経済マクロ経済政策・法律・規制NEW山西のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW１月インフレ率5.1％、電力など高止まりラオス経済マクロ経済統計食品・飲料医薬品電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW金融政策維持、インフレ予測は上方修正シンガポール経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW豪ドル急上昇、対米ドルで３年ぶりの高水準にオーストラリア金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般NEW河南のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国河南経済マクロ経済統計農林・水産環境政策・法律・規制シンガポールの最新ニュース現地発老舗眼鏡チェーン、65年の歴史に幕シンガポール商業小売りNEW【ＳＧ半導体】三つ巴のマスク外販市場で攻勢 テクセンド、世界で先端加速（上）アジアＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW米半導体関連ＥＵＶ、海外初拠点を開設シンガポールＩＴ電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事中国大型商業施設の開業数が減少PICK UP商業マクロ経済統計不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW香港バスの新安全規定に市民反発PICK UP運輸陸運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾、25年超高齢社会に突入PICK UP社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ