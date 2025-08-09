資源立国へ動き出す新興国

アジア資源立国へ動き出す新興国トランプ時代のＢＲＩＣＳ（８）PICK UP経済国・地域アジア業種経済関連タグ中国マレーシアシンガポールインドネシアオーストラリアインドロシア米国中南米欧州マクロ経済関連トピックス・特集・連載トランプ時代のＢＲＩＣＳトランプ時代のＢＲＩＣＳ資源立国へ動き出す新興国 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（８）アジア経済マクロ経済深まる中国のレアアース支配 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（７）アジア資源マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制外交集う資源国、欧米の対抗軸に トランプ時代のＢＲＩＣＳ（６）アジア資源マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境政策・法律・規制外交中東諸国、米の影響力を分散 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（５）インドネシア経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制外交反米色薄め実利追う「盟主」 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（４）インドネシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制外交米国との狭間で揺れる東南ア トランプ時代のＢＲＩＣＳ（３）インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制外交シンガポールの最新ニュース集う資源国、欧米の対抗軸に トランプ時代のＢＲＩＣＳ（６）アジア資源マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境政策・法律・規制外交国立図書館30周年、空港に期間限定コーナーシンガポール社会社会一般イベントＡＩ成熟度で世界１位、米コーセラ調査シンガポールＩＴマクロ経済ＩＴ一般各国・地域のトップ記事香港ちいかわラーメン店16日開業、海外初日系企業進出独自PICK UPサービスメディアイベント小売り外食・飲食台湾鴻海、ＡＩサーバー好調続くPICK UPＩＴ統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピュータータイ上場商銀、上半期は４％増益金融マクロ経済決算金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ