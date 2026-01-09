すし市場、日中勢が群雄割拠

中国すし市場、日中勢が群雄割拠値ごろ感競う、火鍋から参入もPICK UP食品NEW国・地域中国業種食品関連タグ中国日本食品・飲料小売り外食・飲食その他サービス統計貿易社会一般貿易統計すし市場、日中勢が群雄割拠 値ごろ感競う、火鍋から参入も中国食品貿易統計食品・飲料その他サービス社会一般小売り外食・飲食NEWバーツ相場、26年も強含み 好調続く米国向け輸出にジレンマタイ経済マクロ経済貿易統計金融一般観光政策・法律・規制NEW対中ＦＴＡの農業分野への恩恵軽微、研究所フィリピン農水貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEW上下両院の支持率低下、パブリカス調査フィリピン政治統計社会一般政治一般NEW日系昇給率、4.9％に縮小 26年予測、ＮＮＡ調査フィリピン経済マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW豪11月貿易収支、主要鉱物輸出減で黒字縮小オーストラリア経済マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属財政外交NEW中国の最新ニュースイケア、７店閉店＝２年で小型店10店開業へ中国商業小売りNEW西部の電力を東部へ、30年に4.2億ｋＷ目標中国公益インフラ電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制NEW京東モールの上海１号店、６月開業へ中国上海商業ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造その他サービス小売りNEW各国・地域のトップ記事中国すし市場、日中勢が群雄割拠PICK UP食品貿易統計食品・飲料その他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW香港恒生銀の非公開化が決定金融金融一般証券NEW台湾メモリー各社の業績好転PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ