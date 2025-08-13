集う資源国、欧米の対抗軸に

アジア集う資源国、欧米の対抗軸にトランプ時代のＢＲＩＣＳ（６）PICK UP資源国・地域アジア業種資源関連タグ中国シンガポールインドネシアインドアジア米国中東アフリカ欧州石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道マクロ経済政策・法律・規制環境外交関連トピックス・特集・連載トランプ時代のＢＲＩＣＳトランプ時代のＢＲＩＣＳ集う資源国、欧米の対抗軸に トランプ時代のＢＲＩＣＳ（６）アジア資源マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境政策・法律・規制外交中東諸国、米の影響力を分散 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（５）インドネシア経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制外交反米色薄め実利追う「盟主」 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（４）インドネシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制外交米国との狭間で揺れる東南ア トランプ時代のＢＲＩＣＳ（３）インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制外交インドネシア、積極外交に転換 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（２）インドネシア経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制外交拡大する「地域覇権」の求心力 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（１）インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制外交シンガポールの最新ニュース断片化進む世界で繁栄享受 モルガン、シンガポール経済を分析シンガポール経済マクロ経済貿易政策・法律・規制テイクオフ：シンガポール人の会話を…シンガポール社会社会一般小売業が段階的に賃上げ、９月から３年間でシンガポール商業雇用・労務政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事中国車輸入が16年ぶり低水準かPICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制香港ペットボトル飲料に尿、63歳男を逮捕PICK UP社会食品・飲料社会一般事件小売り台湾重複関税回避に焦点、米協議PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料機械農林・水産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ