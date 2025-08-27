新たなレアアース鉱山が確認、シャン東部で

ミャンマー新たなレアアース鉱山が確認、シャン東部で資源国・地域ミャンマー業種資源関連タグ中国ミャンマー鉱業関連トピックス・特集・連載揺れるレアアース供給の行方揺れるレアアース供給の行方新たなレアアース鉱山が確認、シャン東部でミャンマー資源鉱業中ロが埋め込む「反米」の意志 トランプ時代のＢＲＩＣＳ（10）インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制外交スアンカウＨＤ、韓国企業と磁石企業を設立ベトナム資源鉱業レアアース磁石輸出75％増、中国７月中国資源貿易統計その他製造鉱業政策・法律・規制政府のレアアース統括計画、州の反対で白紙化マレーシア資源貿易鉱業政策・法律・規制中印外相会談、レアアース供給提示かインド政治鉄鋼・金属鉱業政治一般軍事外交ミャンマーの最新ニュース【探訪】ミャンマーの民族を考える（41）21世紀ピンロン会議の難航ミャンマー社会社会一般文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制日本の中古車輸出、ミャンマー向けは上期４割減ミャンマー車両貿易統計自動車政策・法律・規制外貨収入活用の輸入許可、ラノン経由を優遇ミャンマー経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国中国発ＩＰコンテンツの台頭独自PICK UP媒体貿易娯楽メディア政策・法律・規制小売り香港中国車「紅旗」、香港に組立工場を開設かPICK UP車両自動車建設・プラント陸運台湾ＴＳＭＣへ供給狙い機密取得PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ