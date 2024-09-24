【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオン

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオン経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ広東省の鉱工業生産、１～８月は5.0％増中国広東経済マクロ経済統計NEW８月ＣＰＩ、2.7％上昇に急減速 電気代補助で３年ぶり目標範囲オーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計山東省のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国山東経済マクロ経済統計遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計ＧＤＰ債務440万円以上の個人、240万人に達するタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW成長率予想5.9％に修正、台風影響でＵＯＢ銀ベトナム金融マクロ経済統計金融一般NEWミャンマー成長予測0.8％に下げ、アジア開銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計設備投資環境雇用・労務政策・法律・規制NEWア開銀、比の24年成長率予測6.0％維持フィリピン経済マクロ経済貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEWＳ＆Ｐ、比の24年成長率予測5.7％に下げフィリピン経済マクロ経済統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW失業率ＮＺ地域経済ランク、オークランド９位に沈むニュージーランド経済マクロ経済建設・プラント雇用・労務NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWＮＺ雇用信頼感指数、コロナ以降の最低水準ニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務８月失業率3.48％、同月では24年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務【オフショア人民元の今】第117回 中国の経済成長率目標「５％前後」は困難か香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制豪４大銀、年内利下げ予想は１行だけオーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制貿易統計海南省の輸出額、１～８月は42.6％増中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW新エネ車販売は当面国内中心 輸出本格拡大は新興国の成長待ち中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW輸出信頼感指数、７～９月も楽観圏香港経済マクロ経済貿易統計NEWミャンマー成長予測0.8％に下げ、アジア開銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計設備投資環境雇用・労務政策・法律・規制NEW８月の貿易総額25.7％増、12カ月連続プラスカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEWア開銀、比の24年成長率予測6.0％維持フィリピン経済マクロ経済貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEW豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第９回＞米８月消費者物価指数に注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第７回＞ＲＢＡタカ派スタンス維持オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第６回＞豪Ｑ２ＣＰＩ、ＦＯＭＣに注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第７幕＞潮目、潮汐、波紋オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制