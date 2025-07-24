【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第23幕＞障害物競走

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第23幕＞障害物競走経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ山東のＣＰＩ、６月は横ばい中国山東経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW河北のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWガソリン補助金見直し延期、インフレ圧力緩和マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制財政小売りNEW１～６月の物価上昇率、全所得層で伸び鈍化シンガポール経済マクロ経済統計NEW６月の物価上昇率0.8％、低水準で推移シンガポール経済マクロ経済統計NEW失業率【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第23幕＞障害物競走オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW低失業率も物価高直撃、ワーキングプア急増マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制破産賃金保障基金の申請、上期トップは飲食香港経済統計建設・プラントスポーツ雇用・労務小売り外食・飲食ＮＺ経済成長率、来年２％に回復へニュージーランド経済マクロ経済貿易統計農林・水産一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計深センの輸出額、１～６月は７％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW深セン空港の上期出入境数、300万人初突破中国深セン社会貿易統計陸運海運空運社会一般NEW河北のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWホーチミン市、成長率８％超 ４～６月、ハノイ・ダナンも好調ベトナム経済マクロ経済統計NEWデータセンター投資額、1400億リンギを突破マレーシアＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW25年成長率見通し、4.2％に下方修正＝ＡＭＲＯマレーシア経済マクロ経済統計NEW豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第23幕＞障害物競走オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第26回＞米関税ヘッドライン再びオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第22幕＞身勝手か、口下手かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第25回＞米6月雇用統計に注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第21幕＞鳴り止まないアラームオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第24回＞地政学リスクに振らされるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース４Ｑ再エネ開発1.5ギガワット、過去最高にオーストラリア公益電力・ガス・水道NEWシドニー水道料金32％値上げか、支出賄えずオーストラリア公益電力・ガス・水道建設・プラントＮＺの金融苦情1469件、過去最多を更新ニュージーランド金融金融一般証券保険NEW各国・地域のトップ記事中国中国ＩＰがコスプレでも勢い独自PICK UP媒体ＩＴ一般その他サービス娯楽メディア社会一般イベントNEW香港訪日回復へ展示会で魅力発信独自PICK UP観光空運観光メディア社会一般スポーツイベントNEW台湾小売り・飲食の売上高が減少PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ