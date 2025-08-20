車販売店の過半が赤字経営

中国車販売店の過半が赤字経営25年上期、新車販売の逆ざや加速PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品統計政策・法律・規制自動車統計重慶の１～７月経済統計、鉱工業は5.4％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW低温物流の需要量、25年上期は4.4％増中国運輸統計自動車食品・飲料倉庫陸運NEWＢＹＤの世界販売、ＥＶ・ＰＨＶが２Ｑ首位中国車両統計自動車NEW車販売店の過半が赤字経営 25年上期、新車販売の逆ざや加速中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW上海の鉱工業生産、１～７月は5.6％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW１～７月の財政収入、今年初のプラス計上中国経済マクロ経済貿易統計自動車不動産財政NEW中国の最新ニュース１～７月の財政収入、今年初のプラス計上中国経済マクロ経済貿易統計自動車不動産財政NEW零ホウ汽車の中間決算、初の黒字転換中国浙江車両決算自動車NEWエーザイ、不眠症治療薬を中国で発売中国医薬医薬品社会一般各国・地域のトップ記事中国車販売店の過半が赤字経営PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港大学入試対策で学校名義貸しPICK UP社会社会一般教育政策・法律・規制NEW台湾米などにＩＴ工業団地建設へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機設備投資建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ