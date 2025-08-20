５～７月の失業率3.7％、３期ぶり上昇

香港５～７月の失業率3.7％、３期ぶり上昇経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率５～７月の失業率3.7％、３期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪消費者マインド、６％上昇 ３年半ぶりの高水準オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW７月失業率は5.2％、前月比0.4ポイント改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月の経済指標が伸び鈍化 需要不足や天候不順など響く中国経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食経営者協会、最賃に最低基準額設定求めるインドネシア経済マクロ経済雇用・労務豪７月失業率、4.2％に改善 女性の参加率過去最高にオーストラリア経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制貿易統計野外スポーツが人気、24年用品販売３千億元中国経済貿易統計設備投資その他サービススポーツ政策・法律・規制小売りNEW上海の鉱工業生産、１～７月は5.6％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW１～７月の財政収入、今年初のプラス計上中国経済マクロ経済貿易統計自動車不動産財政NEW５～７月の失業率3.7％、３期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月の輸出5.8％増、同月の最高更新韓国経済マクロ経済貿易統計NEW産業景況感、７月は過去３年で最低タイ経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュースライブネーション、黄埔にコンサート会場香港媒体娯楽メディアイベント香港訪問旅客、７月は12％増の439万人香港観光統計観光続落、ハンセン指数は0.4％安＝香港株式香港金融金融一般証券各国・地域のトップ記事中国車販売店の過半が赤字経営PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港大学入試対策で学校名義貸しPICK UP社会社会一般教育政策・法律・規制NEW台湾米などにＩＴ工業団地建設へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機設備投資建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ