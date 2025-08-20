４～６月は東南ア成長加速、反動減懸念も

ASEAN４～６月は東南ア成長加速、反動減懸念も経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計貿易ＧＤＰカシコン銀、経済成長予測1.5％に据え置きタイ経済マクロ経済金融一般NEWグリーンフィールドＦＤＩ、ア太で首位評価カンボジア経済統計その他製造設備投資NEW米関税がＧＤＰ1.2％押し下げ＝投資貿産相マレーシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW４～６月は東南ア成長加速、反動減懸念もASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW高度人材のビザ更新率５割 経済貢献、年6400億円と政府試算香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＧＤＰ2.8％増に減速、４～６月タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制貿易統計野外スポーツが人気、24年用品販売３千億元中国経済貿易統計設備投資その他サービススポーツ政策・法律・規制小売りNEW上海の鉱工業生産、１～７月は5.6％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW１～７月の財政収入、今年初のプラス計上中国経済マクロ経済貿易統計自動車不動産財政NEW５～７月の失業率3.7％、３期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月の輸出5.8％増、同月の最高更新韓国経済マクロ経済貿易統計NEW産業景況感、７月は過去３年で最低タイ経済マクロ経済貿易統計NEWインドネシアの最新ニュースインディカ傘下、電気バスのＣＫＤ生産計画インドネシア車両貿易自動車電機陸運NEW美的集団傘下、バタムでＢＥＳＳ工場を着工インドネシア製造その他製造吉利汽車、スラバヤにディーラー開設インドネシア車両自動車電機NEW各国・地域のトップ記事中国車販売店の過半が赤字経営PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港大学入試対策で学校名義貸しPICK UP社会社会一般教育政策・法律・規制NEW台湾米などにＩＴ工業団地建設へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機設備投資建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ