香港 ニュース

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香港金融

アント上場、早くて半年後か

当局が新規制計画、対応焦点に（11/06）

香港で講演する馬雲氏。アントの上場は早くても半年後になるとの観測が強まっている＝2018年６月（ＮＮＡ撮影）
中国の電子商取引（ＥＣ）最大手、阿里巴巴集団（アリババグループ）系の金融会社アント・グループによる突然の上場延期について、中国の金融監督当局が自己資本の拡充などフィンテック（ＩＴを活用した金融サービス…
香港金融

急反発、大手ハイテク株けん引＝香港株式（11/06）

５日の香港株式市場は急反発した。米大統領選の結果が徐々に明らかになりつつある中、前日の米株式市場は急…

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香港金融

暗号資産取引業者に免許制、政府が意見公募（11/06）

香港政府金融サービス・財務局は、ビットコインやイーサリアムに代表される暗号資産（仮想通貨）の取引業者…

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香港運輸

キャセイ新労働契約、ＣＡなどの９割超署名（11/06）

10月に8,500人の人員削減を含む事業再編計画を発表した香港航空最大手のキャセイパシフィック航空（国泰航空…

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香港ＩＴ

長和、欧州の通信塔権益売却へ＝100億ユーロ（11/06）

香港の大手複合企業、長江和記実業（ＣＫハチソン・ホールディングス、長和）は４日、傘下の通信事業会社を…

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香港経済

10月のＰＭＩは49.8に上昇、状況は安定（11/06）

英調査会社ＩＨＳマークイットが４日発表した10月の香港購買担当者指数（ＰＭＩ、季節調整済み）は49.8と、…

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香港経済

賃金補助２期、第３弾受給額トップは大家楽（11/06）

香港政府は４日、企業の雇用維持を目的とした賃金補助制度第２期（９～11月）分で補助金を受け取った企業リ…

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香港経済

香港企業240社、中国国際輸入博に出展（11/06）

香港政府によると、中国上海市で５日に開幕した「第３回中国国際輸入博覧会」に、約240社の香港企業が出展し…

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香港社会

新たに７人感染、域内例１人＝計5355人（11/06）

香港政府は５日夕、同日午前０時時点で新型コロナウイルスの感染者を新たに７人確認したと発表した。域内感…

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香港農水

香川県産家禽類の輸入停止、鳥インフルで（11/06）

香港政府食物環境衛生署の食品安全センターは５日、香川県産の鶏肉など家禽（かきん）肉と家禽関連製品（鶏…

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香港建設

10月の住宅売買成約数、２カ月ぶりマイナス（11/06）

10月の香港域内の住宅の売買成約件数（届け出ベース）は前月比1.5％減の計4,951件で、２カ月ぶりに減少した…

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香港サービス

３Ｑの飲食店売上高35.3％減、減少幅が拡大（11/06）

香港政府統計処によると、2020年第３四半期（７～９月）の飲食店の総売上高（速報値）は前年同期比35.3％減…

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マカオ観光

今年のマカオグランプリ、３日間５レースに（11/06）

マカオグランプリ組織委員会は４日、市街地での自動車レース「第67回マカオグランプリ」の開催期間を、予定…

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香港社会

〔トラム〕税関、探知犬の繁殖に成功（11/06）

香港税関は、今年７月に繁殖が初成功したラブラドール・レトリバーの探知犬６匹をお披露目した。 メ…

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香港社会

香港からの国民退避計画、カナダが策定（11/06）

カナダ政府が、香港で予想される「極端な事態」に備えて、当地に住むカナダ旅券（パスポート）保持者約30万…

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香港経済

ニュースＰＩＣＫ　ＵＰ（11/06）

５日付 ～香港～ （香港経済日報） ◆京東健康、来週香港上場ヒアリングか ◆キャセイ、新労働契約署名…

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香港社会

【健康講座】第522回　健康と幸福感（11/06）

健康であることを追求し、目標に向けて日々努力を重ねている人は少なくない。「幸福の基本は健康」であるこ…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）（11/06）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）（11/06）

本文なし

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インド運輸

香港ＥＳＲ、マハ州で物流団地11カ所整備へ（11/06）

香港に本拠を置く物流不動産大手イーシャン・レッドウッド（ＥＳＲ）のインド部門ＥＳＲインディアは、西部…

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ベトナム商業

あらたが販社設立、東南ア２カ国目（11/06）

日用品卸大手のあらた（東京都江東区）は５日、ベトナム・ホーチミン市に新会社「アラタ・ベトナム」を設立…

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韓国電機

ＬＧの超小型空気清浄機、台湾などで発売（11/06）

韓国ＬＧ電子が、マスクのように身に着けることができる超小型の空気清浄機を台湾と香港、イラクで発売した…

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台湾繊維

ジバンシーが台湾市場撤退、店舗を閉鎖（11/06）

フランス服飾ブランドのジバンシーは４日、台湾市場から撤退した。台北市信義区のショッピングセンター（Ｓ…

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アジア経済

【アジア・豪州経済統計】2020年11月（11/06）

本文なし

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年11月05日時点）（11/06）

本文なし

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香港社会

テイクオフ：米国のシンガーソングラ…（11/05）

米国のシンガーソングライター、バリー・ホワイト（1944～2003年）が1973年に発表した名曲「愛のテーマ」。…

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香港金融

アント、上海・香港上場延期　当局が指導、融資事業問題視か（11/05）

アリペイを運営するアントは上場延期を発表した（新華社）
中国の電子商取引（ＥＣ）最大手、阿里巴巴集団（アリババグループ）系の金融会社アント・グループは３日夜…

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香港社会

強制隔離、13日からホテルでの実施義務づけ（11/05）

香港政府は３日、域外から香港に到着する入境者を対象にした14日間の強制隔離について、13日から一律的にホ…

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香港社会

新たに３人感染、域内例２人＝計5348人（11/05）

香港政府衛生署衛生防護センター（ＣＨＰ）は４日、同日午前０時時点で新型コロナウイルスの感染者を新たに…

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香港経済

大湾区のイノベ基地化、党中央が打ち出す（11/05）

中国国営通信の新華社は３日、10月29日に閉幕した中国共産党第19期中央委員会第５回総会（５中総会）が基本…

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香港金融

反落、アント上場延期が影響＝香港株式（11/05）

４日の香港株式市場は反落した。中国本土の金融会社、アント・グループの上場延期発表や、米大統領選結果の…

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