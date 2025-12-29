中国【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済政策支援に支えられた１年独自PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済関連トピックス・特集・連載2025年 アジアの10大ニュース2025年 アジアの10大ニュース【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済 政策支援に支えられた１年中国経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】返還後最大の惨事と向き合う 刻まれた記憶、試される愛国統治香港経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ金融一般証券空運観光メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制選挙災害小売り外食・飲食NEW【25年の10大ニュース】肝いり政策布石も効果不明瞭 成長加速に苦戦、暴動など冷や水インドネシア経済マクロ経済統計自動車電機インフラ事件政策・法律・規制財政外交災害外食・飲食NEW【25年の10大ニュース】経済堅調、４％台の成長維持 ＡＳＥＡＮ議長国として統率力発揮マレーシア経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】政治と経済、際立つ安定性 総選挙で与党圧勝、４％成長視野シンガポール経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】紛争・災害・政局が経済に影 来年も低成長予測、行方占う選挙タイ経済マクロ経済NEW中国の最新ニュース隆基、ハンガリーの太陽光発電所に電池供給中国陝西製造その他製造電力・ガス・水道建設・プラントNEW重慶市とアリババ、西部企業の輸出支援へ中国重慶商業貿易自動車ＩＴ一般電機その他製造機械農林・水産その他サービス政策・法律・規制車部品小売りNEW一汽奔騰の25年販売19万台超え、過去最高中国吉林車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事中国【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済PICK UP独自経済マクロ経済NEW香港【25年の10大ニュース】返還後最大の惨事と向き合う独自PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ金融一般証券空運観光メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制選挙災害小売り外食・飲食NEWタイ【25年の10大ニュース】紛争・災害・政局が経済に影独自PICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ