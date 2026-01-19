検索
Myニュース
サービス案内
ヘルプ
国・地域
業種
企業動向
トピックス
統計情報
速報
NNAオリジナル
東アジア
中国
香港
台湾
韓国
日本
東南アジア
タイ
ベトナム
ミャンマー
カンボジア
ラオス
マレーシア
シンガポール
インドネシア
フィリピン
南アジア
インド
オセアニア
オーストラリア・
ニュージーランド
車両
車両 全て
自動車
二輪車
車部品
電機
電機 全て
食品
食品 全て
医薬
医薬 全て
保健医療
医薬品
化学
化学 全て
化学一般
バイオ
繊維
繊維 全て
鉄鋼
鉄鋼 全て
鉄鋼・金属
宝石・宝飾品
農水
農水 全て
製造
製造 全て
精密機器
ゴム・皮革
紙・パルプ
機械
ガラス・セメント
その他製造
金融
金融 全て
金融一般
証券
保険
建設
建設 全て
不動産
建設・プラント
運輸
運輸 全て
倉庫
陸運
海運
空運
ＩＴ
ＩＴ 全て
ＩＴ一般
電子・コンピューター
通信
資源
資源 全て
石油・石炭・ガス
鉱業
公益
公益 全て
商業
商業 全て
卸売り
小売り
サービス
サービス 全て
外食・飲食
その他サービス
観光
観光 全て
媒体
媒体 全て
メディア
娯楽
経済
経済 全て
マクロ経済
統計
貿易
財政
政策・法律・規制
インフラ
環境
設備投資
ベンチャー
決算
イベント
雇用・労務
政治
政治 全て
政治一般
外交
選挙
軍事
社会
社会 全て
社会一般
事件
災害
教育
文化・宗教
スポーツ
日系企業進出
各国・地域のトップ記事
特集
連載
連載
2026マーケット情報
アジアを含む世界主要国の為替と株価を一覧表示。海外主要市場で取引される商品市況も掲載しています。月曜から金曜まで毎日更新。
アジア
【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年01月20日時点）
金融
マクロ経済
金融一般
NEW
アジア
【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年01月19日時点）
金融
マクロ経済
金融一般
▶広告掲載について
NNAからのお知らせ
SNSでNNAをフォロー