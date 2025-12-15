10月失業率は4.7％、前月比0.5ポイント改善

インド10月失業率は4.7％、前月比0.5ポイント改善経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務失業率一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済NEW11月失業率0.7％、24歳以下は3.7％に改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW来年にＮＺ景気回復の見通し＝キウイバンクニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般設備投資雇用・労務NEW10月失業率は4.7％、前月比0.5ポイント改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW持続可能な開発目標、205指標が公表可能にマレーシア社会統計社会一般９～11月の失業率3.8％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務インドの最新ニュースルピーの対米ドル相場、一時91ルピー台に下落インド金融貿易金融一般政策・法律・規制新興企業向け投資は活発も、企業の淘汰進むインドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造社会一般NEWデリー政府、ＢＳ６非適合車の乗り入れ不可にインド経済マクロ経済陸運環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国海南自由貿易港が「封関」PICK UP経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制財政NEW香港カウントダウン花火を中止PICK UP観光観光社会一般イベントNEW台湾首相の弾劾求める動議可決PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ