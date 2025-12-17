中銀、0.25％利下げ

タイ中銀、0.25％利下げ1.25％に、中小の債務負担を軽減PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ中銀、0.25％利下げ 1.25％に、中小の債務負担を軽減タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW25年成長率見通し上方修正、金融庁調査シンガポール経済マクロ経済NEW政策金利4.75％据え置き、３会合連続インドネシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW豪財政半期見通し、今後10年赤字基調脱却せずオーストラリア経済マクロ経済NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第36回＞ＲＢＡは利下げサイクル終了を示唆オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW上海の11月ＣＰＩ、0.5％上昇中国上海経済マクロ経済統計タイの最新ニュース貢献党の首相候補、タクシン氏のおいが筆頭タイ政治政治一般選挙NEWＥＧＣＯ、米東部ガス火力に10％追加出資タイ公益電力・ガス・水道NEWＰＴＴＥＰ、マレーシア鉱区の権益取得タイ資源石油・石炭・ガス各国・地域のトップ記事香港マニングスが本土市場撤退PICK UP商業決算ＩＴ一般保健医療医薬品小売りNEW台湾データ拠点は発電所の周辺にPICK UP公益ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ポスコと現代製鉄がタッグPICK UP鉄鋼自動車鉄鋼・金属NEW各国・地域のトップ記事一覧へ