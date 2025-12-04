【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第35回＞豪インフレ加速

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第35回＞豪インフレ加速経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ11月のＣＰＩ、８カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第35回＞豪インフレ加速オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済【月次リポート】台湾（11月）台湾経済マクロ経済11月ＣＰＩ上昇率2.4％、ウォン安が影響韓国経済マクロ経済統計【月次リポート】マレーシア（11月）マレーシア経済マクロ経済ＧＤＰ30年まで年５％成長目指す、浙江省中国浙江経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【関税ショック、識者に聞く】サーバー輸出増、３年継続も ＮＲＩ田崎氏、対米交渉に注目台湾経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機政策・法律・規制NEW26年成長率見通し2.1％、ＯＥＣＤ下方修正韓国経済マクロ経済NEW７～９月成長率1.3％、速報値から0.1Ｐ上昇韓国経済マクロ経済統計建設・プラントNEWスマトラ豪雨損失6450億円、シンクタンクインドネシア経済マクロ経済統計社会一般災害NEW中小零細企業、資金調達など課題＝専門家インドネシア経済マクロ経済金融一般NEW貿易統計上汽通用五菱の新車販売、11月は９％減中国広西車両貿易統計自動車NEW25年の中国成長5.0％に上方修正、ＯＥＣＤ中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW民間サービス業ＰＭＩ、11月は52.1に下落中国経済マクロ経済統計その他サービスNEW11月のＰＭＩ、４カ月連続で楽観圏香港経済マクロ経済貿易統計NEW３Ｑ港湾貨物取扱量、３四半期連続マイナス香港運輸貿易統計海運NEW11月のＣＰＩ、８カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制NEW豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第35回＞豪インフレ加速オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第30幕＞主役と番頭オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第34回＞米政府再開で指標発表待ちオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第29幕＞突風、疾風、つむじ風オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第33回＞今週はブロック総裁講演などオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第32回＞ＲＢＡインフレ上振れ警戒オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースマイレージポイント活用、小規模企業にも拡大オーストラリア金融金融一般その他サービス空運NEWＯＥＣＤ、豪に財政健全化を警告オーストラリア経済マクロ経済財政NEW本日のオーストラリア１行情報（２日付）オーストラリア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港竹の足場、廃止論に賛否PICK UP建設建設・プラント社会一般文化・宗教事件政策・法律・規制災害NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】サーバー輸出増、３年継続も独自PICK UP経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機政策・法律・規制NEW韓国12・３を「国民主権の日」にPICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ