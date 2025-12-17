25年成長率見通し上方修正、金融庁調査

シンガポール25年成長率見通し上方修正、金融庁調査PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済ＣＰＩ中銀、0.25％利下げ 1.25％に、中小の債務負担を軽減タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW25年成長率見通し上方修正、金融庁調査シンガポール経済マクロ経済NEW政策金利4.75％据え置き、３会合連続インドネシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW豪財政半期見通し、今後10年赤字基調脱却せずオーストラリア経済マクロ経済NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第36回＞ＲＢＡは利下げサイクル終了を示唆オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW上海の11月ＣＰＩ、0.5％上昇中国上海経済マクロ経済統計ＧＤＰその他のニュース（17日付）台湾経済マクロ経済NEWハノイ、25年成長率は8.5％＝人民委員長ベトナム経済マクロ経済統計NEWリンギ高、来年も継続見通し 経済好調が下支え、長期は改革次第マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政NEW25年成長率見通し上方修正、金融庁調査シンガポール経済マクロ経済NEW財政赤字拡大も、予算目標内は不透明＝財務相インドネシア経済マクロ経済財政NEW政策金利4.75％据え置き、３会合連続インドネシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEWシンガポールの最新ニュース11月の輸出額、11.6%増と堅調 医薬品急拡大、米関税影響かシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW若い世代の貯蓄額が増加傾向、経済不安からシンガポール金融統計金融一般社会一般NEW現地企業、26年の昇給率見通しは平均３～６％シンガポール経済マクロ経済雇用・労務各国・地域のトップ記事香港マニングスが本土市場撤退PICK UP商業決算ＩＴ一般保健医療医薬品小売りNEW台湾データ拠点は発電所の周辺にPICK UP公益ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ポスコと現代製鉄がタッグPICK UP鉄鋼自動車鉄鋼・金属NEW各国・地域のトップ記事一覧へ