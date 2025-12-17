NNA ASIA

サービス案内
    シンガポール

    25年成長率見通し上方修正、金融庁調査

    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    シンガポール
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    シンガポールの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー