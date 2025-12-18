太陽電池材料が生産減、過剰供給に対策

中国太陽電池材料が生産減、過剰供給に対策PICK UP製造NEW国・地域中国業種製造関連タグ中国その他製造電力・ガス・水道統計政策・法律・規制ＣＰＩ太陽電池材料が生産減、過剰供給に対策中国製造統計その他製造電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW中銀、0.25％利下げ 1.25％に、中小の債務負担を軽減タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制25年成長率見通し上方修正、金融庁調査シンガポール経済マクロ経済政策金利4.75％据え置き、３会合連続インドネシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制豪財政半期見通し、今後10年赤字基調脱却せずオーストラリア経済マクロ経済【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第36回＞ＲＢＡは利下げサイクル終了を示唆オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制中国の最新ニュースレアアース包括許可、個別審査不要で遅滞緩和も中国資源マクロ経済貿易鉱業政策・法律・規制NEW郵政業務の売上高、11月は２％減中国運輸統計倉庫陸運海運空運安徽―上海でＮＥＶバージ輸送、輸出後押し中国安徽運輸貿易自動車海運NEW各国・地域のトップ記事中国海南自由貿易港が「封関」PICK UP経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制財政NEW香港カウントダウン花火を中止PICK UP観光観光社会一般イベントNEW台湾首相の弾劾求める動議可決PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ