豪４月失業率、4.1％と横ばい

オーストラリア豪４月失業率、4.1％と横ばい追加利下げの余地縮小か経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計雇用・労務失業率豪４月失業率、4.1％と横ばい 追加利下げの余地縮小かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務〔泡沫無限〕豪各都市の住宅価格、過去10年で大幅上昇オーストラリア建設統計金融一般不動産建設・プラントＮＺの経済回復、今後数カ月で加速へニュージーランド経済マクロ経済統計３月の失業率3.1％、３カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３月失業率は3.9％、就業者が大幅減フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリアの最新ニュース薬局と電子機器の売り上げ好調＝消費調査オーストラリア経済マクロ経済統計電機医薬品小売り豪政府、インフレ率超えの賃上げ支持オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食豪１Ｑ住宅融資、昨年比では高水準維持オーストラリア金融統計金融一般不動産各国・地域のトップ記事中国【中国で勝ち抜く】コンビニにおにぎり向け供給独自PICK UP食品貿易統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食NEW香港高齢化先進国の日系が活躍独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料保健医療その他製造その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW台湾暮らしにゆとり、日系に商機独自PICK UP商業その他製造卸売り不動産建設・プラント小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ