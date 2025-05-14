４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少

韓国４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW〔泡沫無限〕豪各都市の住宅価格、過去10年で大幅上昇オーストラリア建設統計金融一般不動産建設・プラントNEWＮＺの経済回復、今後数カ月で加速へニュージーランド経済マクロ経済統計３月の失業率3.1％、３カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３月失業率は3.9％、就業者が大幅減フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ失業率、5.1％と横ばい 企業は新規採用控えがちニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務韓国の最新ニュースサムスンが独空調社を買収 2500億円、データセンター用強化韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機建設・プラントNEW韓国ダイソー、日本製品が人気韓国商業小売りNEW住友化学、半導体用ケミカル事業を強化韓国化学ＩＴ一般化学一般NEW各国・地域のトップ記事香港シルバー経済、商機は全方位独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料保健医療その他製造保険その他サービス社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾鴻海、ＡＩサーバーが絶好調PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW韓国サムスンが独空調社を買収PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ