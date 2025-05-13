３月の失業率3.1％、３カ月連続横ばい

マレーシア３月の失業率3.1％、３カ月連続横ばい経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務失業率３月の失業率3.1％、３カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW３月失業率は3.9％、就業者が大幅減フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ失業率、5.1％と横ばい 企業は新規採用控えがちニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（４月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】シンガポール（４月）シンガポール経済マクロ経済マレーシアの最新ニュース３月の製造業売上高3.7％増、15カ月連続プラスマレーシア製造統計その他製造雇用・労務航空機整備ＡＩＲＯＤ、仏企業と合弁契約マレーシア運輸空運NEW国鉄、ジョ州パシルグダンで旅客サービスへマレーシア運輸インフラその他サービス陸運NEW各国・地域のトップ記事中国４月の新車販売は１割増PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港ＣＡＴＬが20日に香港上場PICK UP車両自動車その他製造金融一般証券車部品NEW台湾機械設備、輸出額は4.7％増PICK UP製造貿易統計その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事一覧へ