ＮＺ失業率、5.1％と横ばい

ニュージーランドＮＺ失業率、5.1％と横ばい企業は新規採用控えがち経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計雇用・労務失業率３月失業率は3.9％、就業者が大幅減フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＮＺ失業率、5.1％と横ばい 企業は新規採用控えがちニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（４月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】シンガポール（４月）シンガポール経済マクロ経済【月次リポート】フィリピン（４月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ建設・プラント政策・法律・規制財政オーストラリアの最新ニュース米中貿易紛争、豪小売り価格は逆に下落もオーストラリア商業貿易不動産小売りNEW本日のニュージーランド１行情報（７日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEW中国製品流入で物価高？日本などとの競争減でオーストラリア経済マクロ経済貿易各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ