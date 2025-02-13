【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第18回＞米は対中関税発動、中国も報復

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第18回＞米は対中関税発動、中国も報復経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点トランプ2.0とアジアの今後トランプ政権で台湾初航行、中国反発台湾政治政治一般軍事外交NEW米国投資に言及なし、ＴＳＭＣ取締役会台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW鉄鋼産業を保護、「米政権と協議」韓国鉄鋼マクロ経済鉄鋼・金属政策・法律・規制外交NEW中国製品流入に警戒強まる 米の関税、輸出への影響限定的もタイ鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制NEWトランプ関税、越鉄鋼に影響小＝ＳＳＩ証券ベトナム鉄鋼貿易鉄鋼・金属NEWドル急伸、企業は為替リスクへの対応急務にベトナム経済マクロ経済貿易インフラ金融一般NEWＣＰＩ臨時国会が開幕、行政再編など９案を審議ベトナム政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制財政NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第18回＞米は対中関税発動、中国も報復オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW１月ＣＰＩ上昇率は4.31％、３カ月連続鈍化インド経済マクロ経済統計NEW上海の１月ＣＰＩ、0.9％上昇中国上海経済マクロ経済統計江蘇の１月ＣＰＩ、0.3％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計浙江の１月ＣＰＩ、0.7％上昇中国浙江経済マクロ経済統計豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第18回＞米は対中関税発動、中国も報復オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第13幕＞陰と陽オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第17回＞トランプ劇場開幕オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】＜みずほ銀行・第16回＞豪ドルは2020年来の安値圏にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第12幕＞デュオダンスオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第15回＞トランプ関税発言で豪ドル急落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース鉄鋼バルカン、インフラビルド買収狙うかオーストラリア鉄鋼決算鉄鋼・金属NEW豪企業信頼感が６pt上昇、長期平均まで回復オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務〔泡沫夢幻〕視聴サービス、解約しないけど広告付に格下げオーストラリア社会統計娯楽メディア社会一般各国・地域のトップ記事中国25年の景況予測、改善傾向にPICK UP経済マクロ経済設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港大量欠航、主因は連絡不足PICK UP運輸空運政策・法律・規制NEW台湾航空２社売上高は高水準維持PICK UP運輸決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ