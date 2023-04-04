シンガポール【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月）４カ国で前月下回る経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ３月ＣＰＩは0.7％上昇、１年半ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済統計NEW３月ＣＰＩは2.35％上昇、２カ月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） ４カ国で前月下回るシンガポール経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価、３月は8.8％上昇フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運政策・法律・規制消費者物価、３月7.6％上昇 ２カ月連続で鈍化、利上げ停止もフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制政策金利6.5％に据え置き 金融不安と物価安定化を考慮インド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） ４カ国で前月下回るシンガポール経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） 12％増の27万台、５カ国で前年上回るASEAN車両マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） 前月に引き続き４カ国で前年割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 23％増の1.5兆円、前月から加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ３カ国で上昇率拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ３％増の26万台、各国で明暗ASEAN経済マクロ経済統計自動車