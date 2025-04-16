ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月）輸出５％減、３カ国でマイナス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計１Ｑ世界スマホ出荷、中国３社でシェア３割中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW機械設備の輸出額、１～３月は3.3％増台湾製造貿易統計その他製造NEW３月のＩＣＴ輸出9.4％増、主要品目が好調韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW投資家向けビザ、導入２週間で申請100件超マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 輸出５％減、３カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW東南アと日中韓の成長率４％以下、ＡＭＲＯフィリピン経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 輸出５％減、３カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） ４％増、１年７カ月ぶりのプラスにASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 各国で鈍化傾向シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ４カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 輸出17％増、４カ国で２桁増ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） 12％減、主要３カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車シンガポールの最新ニューステイクオフ：動画配信サービスが台頭…シンガポール社会社会一般NEW湾岸部クルーズ港が年内に拡充、寄港増加でシンガポール運輸インフラ海運観光米カーギル、技術革新センターが新装開業シンガポール食品食品・飲料建設・プラント各国・地域のトップ記事中国中小企業の景況感が大幅改善PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売りNEW香港中国政府高官「敵には銃を」PICK UP政治マクロ経済海運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾とタッグ、米にＡＩ工場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ