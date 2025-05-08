グリーン投資、24年は４割増

シンガポールグリーン投資、24年は４割増東南アジア、２カ国で大幅に拡大PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンＩＴ一般マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ環境設備投資ＧＤＰ湖北が30年ＧＤＰを９兆元へ、６年で５割増中国湖北経済マクロ経済統計ＩＴ一般設備投資その他サービス空運政策・法律・規制小売りNEW輸出品、８割「買いたい」 官民で関税対応、支援ムード醸成中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制小売りNEW潜在成長率、40年代後半には０％台に下落か韓国経済マクロ経済雇用・労務NEWデータセンター市場急拡大へ 施設容量15倍、税優遇で呼び込みタイＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制NEWホーチミン市ＧＤＰ7.5％増 三大都市、いずれも全国平均超えベトナム経済マクロ経済統計NEW中銀、政策金利を据え置き 12会合連続、様子見姿勢を継続マレーシア経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政NEW自動車統計宇通客車の４月販売、３割減の3338台中国河南車両統計自動車NEW中通客車の４月販売、４カ月ぶりマイナス中国山東車両統計自動車NEW上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫る中国経済統計自動車ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW４月の輸入車販売横ばい、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW４月の韓国車販売2.4％増 国内外でプラス、大手がけん引韓国車両統計自動車NEW広告支出予測、25年2.2％増に下方修正タイ媒体マクロ経済統計その他サービスメディアNEWシンガポールの最新ニュース仕事の時間とエネルギーが不足 労働者の８割実感、ＡＩ活用が鍵シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般雇用・労務総選挙の投票率、過去最低の92.5％シンガポール政治政治一般選挙事業連盟、排出量算出の国際手法を採用シンガポール経済環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国輸出品、８割「買いたい」PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制小売りNEW香港老舗飲食チェーンが倒産PICK UPサービス食品・飲料雇用・労務外食・飲食更新台湾４月輸出、単月２位の高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ