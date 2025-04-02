シンガポール【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月）各国で鈍化傾向経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ深セン市の鉱工業生産、１～２月は2.6％増中国深セン経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】台湾（３月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（３月）マレーシア経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 各国で鈍化傾向シンガポール経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】シンガポール（３月）シンガポール経済マクロ経済NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 各国で鈍化傾向シンガポール経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ４カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 輸出17％増、４カ国で２桁増ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） 12％減、主要３カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース航空宇宙関連の積層造形規格を開発、企業庁シンガポール運輸電子・コンピューターその他製造空運政策・法律・規制テイクオフ：東部の駅とバスターミナ…シンガポール社会社会一般NEWトーミンサケカンパニー、冷凍生酒を本格出荷シンガポール食品食品・飲料小売り各国・地域のトップ記事ミャンマー60時間超下敷き５歳児救出、ミャンマー地震PICK UP社会社会一般事件災害NEW中国大手茶系飲料が地方開拓PICK UPサービス決算食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食NEW香港北部都会区に関心表明22件PICK UP建設ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ