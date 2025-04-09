ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月）４％増、１年７カ月ぶりのプラスに車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計トヨタの３月販売17％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWＢＹＤのＥＶ販売、初の世界シェア首位へ中国車両統計自動車車部品NEW上汽通用五菱の新車販売、１～３月は12％増中国広西車両統計自動車NEW日産の３月販売25.9％減、12カ月連続減少中国車両統計自動車NEW東風汽車の３月販売、15％減の16.2万台中国湖北車両統計自動車ＩＴ一般その他製造車部品NEW一汽解放の24年は２割減益、資産の減損重し中国吉林車両統計決算自動車NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） ４％増、１年７カ月ぶりのプラスにASEAN車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 各国で鈍化傾向シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ４カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 輸出17％増、４カ国で２桁増ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） 12％減、主要３カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース２月小売業売上高、前年の反動で４％低下シンガポール経済マクロ経済統計小売りレックス、西アフリカの石油掘削で米社と契約シンガポール資源石油・石炭・ガス国立大、歯肉組織移植の新技術開発シンガポール医薬保健医療教育NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ