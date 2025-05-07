ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）３カ国で上昇率鈍化経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済NEW４月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品などけん引韓国経済マクロ経済統計NEW消費者物価、４月0.22％下落 13カ月ぶりマイナス、利下げ余地タイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産政策・法律・規制NEW【月次リポート】タイ（４月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券陸運観光環境政策・法律・規制NEW４月物価が前月比プラス、２カ月ぶりベトナム経済マクロ経済NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ３カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 輸出５％減、３カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） ４％増、１年７カ月ぶりのプラスにASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 各国で鈍化傾向シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ４カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュースＳドルが10年ぶり高値、米ドルの急落受けシンガポール金融金融一般NEW自由貿易協定が発効、チリとペルーの２カ国とシンガポール経済マクロ経済貿易外交NEW総選挙で与党が圧勝、安定求める声支えにシンガポール政治政治一般選挙各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ