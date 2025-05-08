瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長

中国遼寧瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW４月ＣＰＩ上昇率2.03％、２カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第22回＞米ドル安でアジア通貨高オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済４月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品などけん引韓国経済マクロ経済統計ＧＤＰ瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW５大グループ売上高、ＧＤＰの40％占める韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW経済３団体、25年成長率2.0～2.2％に下げタイ経済マクロ経済貿易NEW30年までに民間企業200万社へ、政治局決議ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW生活費ランク、ハノイ１位 ＨＣＭは教育高く、地域差は縮小ベトナム経済マクロ経済統計社会一般NEW25年のＥＣ市場、18億ドル規模予想＝商業省カンボジア商業統計ＩＴ一般小売りNEW貿易統計瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWソフト・情報サービス、１～３月は１割増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEW４月のＰＭＩ、３カ月連続で悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEW海外マネー純流出、４月は5.5億米ドルに縮小台湾金融統計金融一般証券NEWメーカー別車輸出、３月は９社中７社減タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW中国の最新ニュース山西汾酒の24年は17％増益、売り上げ好調中国山西食品決算食品・飲料NEWソフト・情報サービス、１～３月は１割増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW経済底上げへ金融支援強化 利下げ・預金準備率引き下げ表明中国経済マクロ経済ＩＴ一般金融一般設備投資証券保険その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ