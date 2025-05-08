【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第22回＞米ドル安でアジア通貨高

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第22回＞米ドル安でアジア通貨高経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW４月ＣＰＩ上昇率2.03％、２カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第22回＞米ドル安でアジア通貨高オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済４月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品などけん引韓国経済マクロ経済統計ＧＤＰ瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW５大グループ売上高、ＧＤＰの40％占める韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW経済３団体、25年成長率2.0～2.2％に下げタイ経済マクロ経済貿易NEW30年までに民間企業200万社へ、政治局決議ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW生活費ランク、ハノイ１位 ＨＣＭは教育高く、地域差は縮小ベトナム経済マクロ経済統計社会一般NEW25年のＥＣ市場、18億ドル規模予想＝商業省カンボジア商業統計ＩＴ一般小売りNEW自動車統計北汽新能源の４月販売、3.6倍の１万台中国北京車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、４月は22％増中国広西車両統計自動車NEW江淮汽車、25年１Ｑ決算は赤字中国安徽車両統計決算自動車NEW賽力斯の４月販売、５カ月ぶりプラス中国重慶車両統計決算自動車NEW千里科技の４月販売、39％増の6346台中国重慶車両統計決算自動車NEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEW貿易統計瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWソフト・情報サービス、１～３月は１割増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEW４月のＰＭＩ、３カ月連続で悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEW海外マネー純流出、４月は5.5億米ドルに縮小台湾金融統計金融一般証券NEWメーカー別車輸出、３月は９社中７社減タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第22回＞米ドル安でアジア通貨高オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第18幕＞サーファーと住民オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第17幕＞苦い定期試験の記憶オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第21回＞コロナ以来のリスクオフ相場オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第16幕＞移ろう季節オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第20回＞警戒されたほどタカ派転せずオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース豪商業不動産、ア太の有力な海外投資先オーストラリア建設不動産NEW豪３月の建設認可8.8％減、全住宅タイプで減少オーストラリア経済統計豪ＮＺでテスラ迷走、ＥＶは中国車に勢いオーストラリア車両統計自動車各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ