26年度予算案、歳入2.7％増

マレーシア26年度予算案、歳入2.7％増経済成長率は4.0～4.5％の見通しPICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済財政政策・法律・規制ＣＰＩ26年度予算案、歳入2.7％増 経済成長率は4.0～4.5％の見通しマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWＡＭＲＯ、比の成長率見通しを据え置きフィリピン経済マクロ経済NEW９月のＣＰＩ上昇率2.1％、畜水産物が高騰韓国経済マクロ経済統計９月ＣＰＩ上昇率1.25％、４年半ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計食品・飲料【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第32回＞ＲＢＡインフレ上振れ警戒オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制下位所得層物価、４カ月連続でマイナスフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料外食・飲食ＧＤＰ４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW物流をＧＤＰの９％に、長期戦略発表ベトナム運輸マクロ経済倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW26年度予算案、歳入2.7％増 経済成長率は4.0～4.5％の見通しマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW年内に初の「点心債」発行、資金源を多様化インドネシア金融マクロ経済金融一般NEWＡＭＲＯ、比の成長率見通しを据え置きフィリピン経済マクロ経済NEW失業率４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW８月の失業率3.0％、５カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW26年度予算案、歳入2.7％増 経済成長率は4.0～4.5％の見通しマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW求人広告指数３％減、想定より冷え込みかオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務８月失業率、3.9％に改善フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務労働者の平均月収、７～９月は12万ドン増ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務マレーシアの最新ニュース高度人材向けのレジデンスパス、条件緩和マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWディパバリ前の２日間、高速料金半額にマレーシア運輸陸運社会一般文化・宗教政策・法律・規制NEW９月パーム油備蓄量、7.2％増の236万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ